Incendie en Amazonie : une catastrophe sans précédent ?

Des approximations sur la gravité, les fréquences et les conséquences à long terme des incendies en Amazonie ont été constatées. Alors, est-ce la première fois que des feux en série de cette ampleur arrivent dans cette forêt ? A-t-on constaté plus de déforestation dans cette partie du monde ? Le feu en Amazonie est-il un cas unique ? François-Xavier Ménage fait le point.



