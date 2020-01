Incendies en Australie : les climatosceptiques derrière une grande campagne de désinformation

Les pompiers australiens ont crié victoire ce lundi. Ils ont annoncé avoir réussi à maîtriser le plus important brasier du pays, dans la zone montagneuse de Gospers, au nord-ouest de la banlieue de Sydney. Il était hors de contrôle depuis presque trois mois. Depuis début septembre, l'Australie fait face à des feux de brousse sans précédent, ravageant tout sur leur passage. 10,3 millions d’hectares sont déjà partis en fumée, tandis que 28 personnes et 1,25 milliard d’animaux, dont des milliers de koalas et de kangourous rapporte WWF, ont péri.