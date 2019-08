Incendies en Amazonie : partisans et opposants de Jair Bolsonaro se déchirent

L'attitude de Jair Bolsonaro face aux incendies en Amazonie a créé une vive polémique dans son pays. Le Brésil est désormais divisé en deux. D'un côté, il y a les partisans du président et de l'autre, les défenseurs de l'environnement. Bien qu'ils soient pessimistes sur le déroulement des événements, ces derniers ont réalisé une dizaine de manifestations contre le chef de l'Etat le 23 août 2019. Les alliés de Jair Bolsonaro, quant à eux, déclarent que les images envoyées sur les réseaux sociaux ont été manipulées et affirment qu'il n'y a pas de crise.



