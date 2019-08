Incendies en Amazonie : suivez l’évolution de la situation grâce à notre carte interactive

Grâce à cet outil, on peut donc visualiser l’ampleur des feux en cours, essentiellement concentrés dans une immense partie sud de la forêt amazonienne. Et même au-delà : des incendies ravageurs touchent également le nord du Paraguay et la Bolivie. Dans ce dernier pays, ce sont plus de 650.000 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis le mois de mai.