Incendies en Amazonie : sur LCI, Nicolas Vanier renouvelle son appel à un référundum mondial sur l'environnement

L'auteur a également dressé une comparaison entre l'Amazonie et la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a brûlé le 15 avril dernier sous le regard ébahi du monde entier. "J'étais un peu choqué pour tout vous dire quand on voit Notre Dame et les centaines de millions qui sont promis dans les heures qui suivent". Puis a poursuivi : "Si la tour Eiffel tombe, ce sera un drame mais pas tant que ça parce qu’on peut la reconstruire (...) une espèce qui disparaît, il y en a 20 par jour, c’est pour toujours". Il n'est pas le seul à avoir établi ce genre de parallèle et mis le sujet de l'Amazonie sur la table, après l'incendie de la cathédrale. Le 22 mai dernier, l'archéologue Stéphen Rostain avait publié une tribune dans Le Monde, intitulée "Notre Drame de l'Amazonie".





Pour conclusion, Nicolas Vanier a relancé l'idée d'organiser un "référendum mondial sur l'environnement", proposition qu'il formule depuis plusieurs années. "On a une responsabilité énorme."