Incendies en Australie : l'Etat d'urgence décrété dans le sud-est du pays

C'est la deuxième fois en trois mois qu'une telle mesure est prise. En Nouvelle-Galles du Sud, l'état d'urgence a été décrété à nouveau par la Première ministre de l'Etat du sud-est, Gladys Berejiklian, et ce pour sept jours, alors que le pays tout entier est toujours en proie à de violents incendies. Cet Etat, le plus peuplé d'Australie avec 7,5 millions d'habitants, est le plus concerné par les feux.

"Ils se propagent tellement vite avec les vents. La forêt et les sols sont tellement secs", a indiqué à l'AFP un habitant de la ville de Buxton, au sud-ouest de Sydney. Mercredi 18 décembre, le record de température a été battu en Australie pour la deuxième journée consécutive, avec un thermomètre affichant 41,9° C en moyenne. Les feux combinés à cette période de canicule sans précédent ont des conséquences dévastatrices pour la population, la faune et la flore. Au total, six personnes ont été tuées dans les incendies, 800 habitations ont été détruites et trois millions d'hectares sont partis en fumées. Dans le pays, plus de 2 000 pompiers sont mobilisés contre les flammes.