"Megafire" en Australie : une gigantesque évacuation lancée par crainte d'un samedi meurtrier

Avant un nouveau pic de chaleur attendu pour samedi, l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de l'Australie, a déclaré jeudi un état d'urgence de sept jours qui autorise les évacuations forcées à compter de vendredi, de crainte que l'intensité des incendies qui ravagent le pays ne s'aggrave encore. La veille du Nouvel an, des feux ont fait d'importants dégâts dans cet État ainsi que dans celui du Queensland, un peu plus au Nord, tuant huit personnes.

Alors que les pompiers s'avouent pour le moment incapables d'éteindre, ou même de contrôler les feux en cours, l'évacuation de la zone interdite aux touristes va être "la plus importante jamais réalisée dans la région", soulignait le ministre des Transports de Nouvelle-Galles du Sud sur la chaîne ABC. Conséquence de quoi, les routes commencent d'ores et déjà à être saturées par le flux de voitures. Une conductrice a ainsi affirmé à l'AFP avoir mis plus de 3 heures pour parcourir seulement 50 kilomètres.

John Steele, 73 ans, qui vit près de Merimbula, sur la côte sud, a raconté à l'agence de presse que certains "paniquaient" en raison des appels à évacuer : "Il y a tellement de fausses informations sur Facebook et internet". Autre source de craintes pour les habitants et touristes de la région : les réserves de produits frais et d'essence sont presque épuisées. Selon le Guardian, certaines stations-services sont totalement à sec, tandis que d'autres n'autorisent pas plus de 50L d'essence par voiture.

À Mallacoota, une ville touristique côtière située entre Sydney et Melbourne, deux navires ont été dépêchés ce jeudi pour évacuer jusqu'à 4000 de personnes acculées par les flammes. Ils peuvent chacun embarquer 500 à 1000 personnes. Des évacuations par les airs sont aussi prévues pour les plus âgés et les infirmes, indique le Guardian.