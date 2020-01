Incendies en Australie : les jeunes militants pour le climat se mobilisent partout en France

"L’avenir est déjà là et il a un goût de cendre." En réponse à l’appel international du mouvement School Strike 4 Climate, des collectifs de jeunes militants écologistes (Youth For Climate, Citoyens pour le Climat, Extinction Rébellion et Unis pour le Climat) organisent des rassemblements dans toute la France vendredi 17 et samedi 18 janvier. Objectif : afficher leur soutien aux victimes des incendies toujours en cours en Australie, "les dizaines de milliers de personnes qui ont dû fuir leur maison précipitamment, (…) les pompiers et les habitant.e.s qui s’organisent pour limiter les dégâts".

Des manifestations sont prévues ce vendredi à Paris devant l’ambassade d’Australie à 18h ou à Strasbourg, place Kléber, à 18h30, mais aussi à Nice, Perpignan, Toulouse, Montpellier… Samedi, d’autres villes prendront le relai, comme Agen ou Nantes.