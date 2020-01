Incendies en Australie : les pompiers ont-ils assuré qu'il n'y avait aucun lien avec le réchauffement climatique ?

L'Australie est toujours ravagée par des incendies monstres. Depuis le mois de septembre, tandis que 24 personnes ont péri, près de 8 millions d'hectares et plus de 1500 maisons sont partis en fumée. Face à cette situation sans précédent, le Premier ministre australien, Scott Morrison, fait l'objet de critiques acerbes. On l'accuse de ne pas avoir réagi assez vite à la catastrophe, mais aussi de ne pas chercher à lutter contre le réchauffement climatique, décrit depuis plusieurs semaines comme une cause majeure de ces feux ravageurs.