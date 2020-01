Incendies en Australie : un phénomène ravageur dû au changement climatique

Dans ses analyses, dont les données sont récoltés par les satellites la NASA a observé un épisode sévère. A l'heure actuelle, on compte 24 morts et plus de 6 millions d'hectares brûlés. Enfin, plus de 1.500 maisons ont été été réduites en cendres, un chiffre qui pourrait augmenter à la suite des incendies en cours.

Et pour faire face à ce phénomène exceptionnel, de grands moyens ont été employés. L'Australie a fait appel à plus de 3000 réservistes. Une première, pour le pays. Des dizaines de milliers de volontaires leur prêtent main forte. Les températures atteignent des records, avec 44 degrés atteints à Canberra et près de 50 dans la banlieue de Sydney. Le manque de pluie et les vents observés aggravent le problème. Et les feux ont fait atteindre des records de pollution : Canberra arrive en tête des villes les plus polluées au monde, sa qualité de l'air ayant dégringolé... devant même les villes de l'Inde, tel que Delhi.

Le Premier ministre Scott Morrison, qui a renouvelé son soutien à la lucrative mais très polluante industrie du charbon australienne, est très critiqué. Jeudi 2 janvier, il a donné sa première conférence de presse depuis ce regain des incendies et défendu sa politique en matière de changement climatique, qu'il a qualifiée de "sensée".

Oui, la situation est exceptionnelle

