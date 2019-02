Incendies en Corse : plus de 1500 hectares ravagés par les flammes, les feux ne sont pas encore maîtrisés

Trois enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes en Corse-du-Sud et cinq en Haute-Corse pour déterminer les causes de ces nombreux départs de feu. La pratique de l'écobuage, qui consiste à débroussailler une zone de végétation sèche par le feu, a été également pointée du doigt par Josiane Chevalier. "On a un sol très sec (...) mais aussi de l'imprudence avec des écobuages inappropriés sur toute la Corse", a fustigé la préfète de Corse en rappelant que l'arrêté d'interdiction de l'emploi du feu restait en vigueur jusqu'à nouvel ordre.





En Corse-du-Sud "il ressort à ce stade des trois enquêtes des éléments qui ne portent que sur des origines accidentelles ou des écobuages mal maîtrisés", a indiqué le général Jacques Plays, commandant de la légion de gendarmerie de Corse." En Haute-Corse, "on est également pour l'essentiel sur des écobuages". Il s'est montré plus prudent au sujet de l'incendie le plus important, celui de Calenzana : "Les techniciens ont commencé leurs constatations en début d'après-midi, donc on ne peut pas encore savoir de façon formelle, mais il n'est pas impossible que ce soit également d'origine accidentelle". Le maire de Calenzana a dénoncé dès dimanche matin "une catastrophe écologique inadmissible", fustigeant un acte "criminel et lâche".