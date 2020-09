Incendies ravageurs aux États-Unis : le nuage de fumée se dirige à nouveau vers l'Europe

"La fumée recommence à traverser l'Atlantique, et va atteindre l'Europe du Nord plus tard dans la semaine, comme elle l'a fait à la fin de la semaine dernière." Le service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus (Cams) est catégorique : le nuage de fumée créé par les incendies de l'ouest américain s'exporte à plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'en Europe.

Selon l'institut, ces immenses feux sont "des dizaines à des centaines de fois" plus intenses que la moyenne des 15 dernières années, si bien que son nuage polluant de fumée s'étend "à travers les États-Unis et au-delà". La fumée de ce phénomène "sans précédent"a déjà relâché dans l'atmosphère "bien plus de carbone en 2020 qu'aucune autre année depuis le début des mesures du Cams en 2003". Plus précisément, 21,7 mégatonnes l'ont été depuis la Californie et 7,3 mégatonnes depuis l’Oregon.