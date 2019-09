Incendies : une fin d'été à risque ?

JT 20H - Nous sommes au début du mois de septembre. L'été se termine donc et pourtant, la fréquence et l'intensité des incendies ne diminuent pas, au contraire, même au nord de la Loire.

Juillet et août ont été relativement calmes, mais en ce mois de septembre, la tendance s'inverse. En seulement 24 heures, une dizaine de départs de feu importants ont été enregistrés dans plusieurs départements. L'Indre a connu un incendie de forêt mercredi 4 septembre, du jamais-vu depuis 1976. Les changements climatiques nécessitent une prise de conscience.



