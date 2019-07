Inde : le nombre de tigres sauvages augmente de 30% en quatre ans, "un résultat historique"

La forte croissance démographique indienne empiète toutefois sur leur territoire, causant des conflits toujours plus nombreux.

Environ 30 personnes ont été tuées par des tigres en Inde en 2018, et plus de 60 tigres sont morts ou ont été tués cette année à travers le pays. La semaine dernière, une tigresse a été battue à mort après avoir déchiqueté un villageois et blessé huit autres personnes. Le mois dernier, une tigresse et ses deux petits sont morts après avoir mangé la carcasse d'une vache empoisonnée par des villageois.





Les zoologistes estiment qu'il faut miser sur l'éducation dans les villages et à l'échelle gouvernementale pour gérer au mieux les conflits entre humains et animaux. "Personne ne veut voir un tigre mourir, mais personne ne veut non plus voir un habitant tué par un tigre", explique Dipankar Ghose de l'ONG Fonds mondial pour la nature (WWF). "Il faut des mesures préventives (...) pour gérer cette coexistence".