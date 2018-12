Inde : Sikkim, le premier Etat entièrement bio-organique au monde

Il y a quinze ans, sous l'ordre du gouvernement local, la région de Sikkim a banni l'utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques. Les agriculteurs ont dû faire face à des difficultés agricoles durant deux ans, en composant avec du compost naturel. La mesure a permis la pousse de diverses plantes mais a également favorisé le retour des abeilles. Grâce à cette politique de transition écologique, Sikkim est devenue le premier Etat entièrement bio-organique du monde.



