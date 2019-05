Indésirable au Vietnam, de retour en Colombie, polémique partout... tour du monde des controverses du glyphosate

En avril dernier, le Vietnam a officiellement annoncé le retrait des listes de produits approuvés dans le pays des produits contenant du glyphosate, en invoquant leur "toxicité" et leur impact sur l'environnement et la santé. Une décision emblématique dans un pays particulièrement touché par des épandages d'agent orange, un défoliant fabriqué par Monsanto et utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et responsable de nombreux cas de cancers.





Au Sri Lanka, l'herbicide, soupçonné de provoquer une nouvelle maladie des reins parmi les habitants des zones de production de riz, a été interdit en juin 2015 à la suite d'une promesse électorale du président Maithripala Sirisena. Mais la communauté scientifique sri-lankaise a souligné l'absence d'études associant directement le glyphosate à cette "maladie rénale chronique" et l'interdiction a été partiellement levée en mai 2018, avec une autorisation d'utilisation dans les plantations de thé et d'hévéa.