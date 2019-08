Indre et Loire : la sécheresse continue de s'aggraver

L'Indre-et-Loire figure parmi les départements les plus touchés par la sécheresse. La situation est alarmante puisqu'il n'y a pas plu depuis l'hiver. De ce fait, le niveau de la Loire a considérablement baissé. D'ailleurs, il n'a jamais été aussi bas. Pour faire face à cette situation, la préfecture a dû mettre en place certaines mesures.



