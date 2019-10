Innovation : pourquoi faire flotter les panneaux solaires ?

JT 20H - La plus grande centrale solaire flottante d'Europe a été inaugurée ce vendredi 18 octobre. Elle a été installée sur un lac artificiel du Vaucluse.

La plus grande centrale solaire flottante d'Europe a été installée sur un lac artificiel du Vaucluse. En raison du rafraîchissement lié à la proximité avec l'eau, c'est l'emplacement idéal pour que les panneaux produisent mieux. Cette centrale fournira dix mille personnes en électricité, soit le double du besoin de la population de la ville.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.