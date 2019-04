Inondations au Québec : 10 000 personnes évacuées et 6 000 habitations touchées

Depuis quelques semaines, d'importantes inondations touchent le Québec. Dans la nuit du 27 avril au 28 avril 2019, des milliers de personnes ont dû être évacuées après la rupture d'une digue à l'ouest de Montréal. Les habitants qui sont restés sont inquiets. L'état d'urgence a été décrété dans les villes d'Ottawa et Montréal, et l'armée a été déployée pour aider les habitants à bâtir des protections et des digues avec des sac de sable. L'eau devrait encore monter de quinze centimètres les prochains jours.



