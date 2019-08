Royaume-Uni : quand McDonald's lance des pailles en papier... non recyclables

Paradoxalement, leurs anciennes pailles en plastique, elles, pouvaient être recyclées mais le gouvernement britannique a adopté l'interdiction des pailles en plastique d'ici 2020 et a encouragé les chaînes à abandonner au plus vite ces produits. Une mauvaise nouvelle pour certains clients si l'on en croit les réseaux sociaux. Plusieurs clients se sont en effet plaints du manque de rigidité des pailles en papiers. Une pétition réclamant le retour des pailles en plastique a même recueilli plus de 50 000 signatures.