Interdiction des pesticides près des habitations : pourquoi des élus défient le gouvernement

Daniel Cueff s’est fondé sur un avis du Conseil d’Etat, rendu le 26 juin dernier, qui annulait un arrêté ministériel sur l’usage des pesticides, argumentant que celui-ci ne protégeait "pas suffisamment la santé publique et l’environnement". L'élu explique avoir pris un arrêté sur ce motif-là, pour pallier justement la carence de l’Etat dans ce domaine et prémunir les riverains d’un "péril imminent" d’empoisonnement. En effet, en cas de carence de l'Etat et de "péril imminent", un élu, en tant qu'agent de l'Etat, peut agir et réglementer sur des sujets réservés d'habitude au gouvernement.





C’est ainsi que se justifie également Béatrice de François, maire de Parempuyre (Gironde), qui a pris elle-même un arrêté le 26 août dernier. Jointe par LCI, elle explique : "Je n’ai pas l’impression de désobéir à la loi (en prenant un tel arrêté) puisque le Conseil d’Etat dit lui-même que l’Etat est en carence. Si le gouvernement ne le fait pas, il faut bien que ce soit à nous de le faire". En janvier, l’élue avait déjà pris un arrêté en ce sens puis l’avait retiré à la demande de la préfète de Gironde. "L’interdiction était trop générale pour être valable", explique-t-elle. Avec ce nouvel arrêté, Béatrice de François réglemente l'usage des pesticides à moins de 100 mètres des habitations.