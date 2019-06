Interdire les voitures thermiques en 2030 ou en 2040, ça change quoi pour l'environnement (et l'emploi) ?

Dans tous les cas, le défi industriel semble énorme. Le problème, c'est que des organisations écologistes estiment qu'une interdiction en 2040 n'est pas suffisante pour contenir le réchauffement climatique et respecter les accords de Paris. Dans un document intitulé "Pourquoi 2040, c'est trop tard", la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH) estime que "pour être cohérent avec la fin de l'usage des carburants fossiles en 2050, les véhicules ayant une durée de vie allant de 15 à 20 ans, cette fin de vente doit intervenir dès 2030".





La FNH rappelle ainsi que l'empreinte carbone d'un Français est en moyenne de 10 tonnes équivalent CO2 (TCO2eq) par an en 2017, et que l'empreinte carbone d'une voiture essence ou diesel est en moyenne de 3 à 5 TCO2eq par an. Or, "pour maîtriser le réchauffement climatique en deçà de 2°C et au plus près de 1,5°C, l’empreinte carbone par personne devra se situer bien en deçà de 1,5 TCO2eq d'ici 2050", indique l'association écologiste.





Le Réseau action climat estime aussi qu'interdire les véhicules thermiques en 2040 nous éloigne des objectifs de l'accord de Paris, et observe d'ailleurs que les émissions de CO2 par véhicules remontent ces deux dernières années, notamment à cause du succès des SUV, plus lourds et plus puissants, donc plus consommateurs. L'organisation prend en exemple la dizaine de pays qui ont décidé d'interdire le thermique avant 2040.