Interdites à Rennes, en débat à Paris… Quel est l'impact énergétique des terrasses chauffées ?

La réglementation en vigueur dans la capitale dispose qu’"un mode de chauffage de la terrasse ouverte peut être installé à condition qu’il ne génère pas d’émissions de gaz polluants et que son installation respecte la réglementation en vigueur". Si ces chauffages d’appoint n’émettent pas de gaz à effet de serre comme les braseros, les chauffages à gaz interdits en 2011 par Bertrand Delanoë, ils consomment toutefois beaucoup d’énergie. Les radiants électriques, majoritairement utilisés dans les bars et restaurants de la capitale, ont une puissance énergétique variant de 300 à 1 400 watts (en comparaison, une ampoule émet en moyenne 60 watts).

Faut-il en finir avec les terrasses chauffées de Paris ? Prenant exemple sur Thonon-les-Bains, pionnière en la matière, et sur Rennes plus récemment, des élus écologistes veulent faire de Paris la prochaine ville interdisant l’utilisation de chauffages électriques dans les terrasses ouvertes des brasseries. Avec son groupe, Jacques Boutault, maire EELV du IIe arrondissement de Paris, compte déposer un vœu en ce sens au Conseil de Paris. "On ne peut pas se dire écologiste et vouloir s’affranchir des saisons", argumente l’élu pour qui "chauffer dehors" est une aberration. "Et on se moque du Qatar qui veut climatiser des stades", ironise-t-il.

Selon Jacques Boutault, une surface chauffée de douze mètres carrés équivaut en termes de consommation à un véhicule SUV ayant parcouru 300 kilomètres. Du côté des restaurateurs, on fait état d'un coût non négligeable de ces chauffages électriques en période hivernale. Bastien, gérant du café "Les Fontaines" à la porte de Saint-Cloud, assure que le montant de sa facture d’électricité triple en période hivernale. Et pour cause, 25 radiants électriques chauffent sa terrasse de 75 mètres carrés, pouvant accueillir 80 personnes. Pour pallier cette somme, Bastien et ses serveurs décident fréquemment d'arrêter le chauffage en plein après-midi, lorsque l’affluence est moindre. "On le remet à la demande du client."

Le gérant a bien entendu parler de la proposition écologiste. "On ne sait pas encore ce qui nous attend, ce sera un gros coût pour nous", regrette Bastien, qui revendique toutefois sa fibre écolo. Ce dernier n’est pas hermétique quant à un compromis entre restaurateurs et élus. "L’idéal serait de trouver des temps d’allumage, deux ou trois heures par jour". Jacques Boutault, qui n’en est pas à sa première tentative pour faire passer la mesure, prône lui aussi le dialogue : "il faut mettre autour de la table les professionnels des bars et des restaurants pour trouver des solutions". Le dossier doit être discuté mardi 10 ou mercredi 11 décembre au Conseil de Paris.