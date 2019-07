Intermarché épinglé pour commercialiser du requin : comment la vente d’espèces menacées est-elle encadrée ?

L'ONG Sea Sheperd, qui lutte pour la préservation des écosystèmes marins, est montée au créneau jeudi 25 juillet sur Twitter. L'organisation a dénoncé la commercialisation en France d'espèces animales menacées et protégées. Le post était accompagné d'une photo montrant des tranches de requin-renard vendues sur un étal de poissonnerie. Elle aurait été prise jeudi dernier dans un Intermarché d'Argelès, dans les Pyrénées orientales. "En France des espèces menacées et 'protégées' ne sont pas interdites à la vente et Intermarché en fait même la promo !", s'est insurgée l'ONG, s'en prenant directement à l'enseigne de grande distribution.