Intervention policière et lacrymo : enquête ouverte après la violente dispersion des militants d'Extinction Rebellion à Paris

La comédienne française redonne encore un peu plus d'écho à cette action de police, puisque le réalisateur québecois Xavier Dolan ou encore l'acteur belge Matthias Schoenaerts commentent la publication. Suite à ce qu'il qualifie de "violences policières", le réalisateur engagé dans la cause gouvernementale Cyril Dion explique avoir refusé d'être nommé chevalier de l'Ordre du mérite. A gauche, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a pointé la responsabilité du gouvernement : "Ça ne se passe pas dans une dictature. Ça se passe en France." Et souligné le paradoxe qu'il y a à se présenter en défenseur de l'environnement et d'asperger ainsi ses militants : "Avec un gouvernement qui jure qu'il est un rempart progressiste et qui veut une planète great again".