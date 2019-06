Invasion de sauterelles jamais vue depuis 60 ans en Sardaigne : 2000 hectares détruits

Un tel événement n’avait pas eu lieu depuis plus de soixante ans, selon un professeur d'entomologie à l'université de Sassari, en Sardaigne, interrogé par le journal La Stampa. Un éleveur d’Orotelli, zone touchée par l’invasion, regrette auprès de l’agence italienne ANSA le manque à gagner que représente cette catastrophe. "Tout le travail effectué pour nourrir mes 60 vaches et 200 moutons est perdu, dévoré par les sauterelles. Nous sommes vraiment fauchés. Nous allons devoir se procurer du fourrage ailleurs." Selon ce travailleur, il faudra environ 2000 euros pour combler le manque de matières premières et les frais de voyage. Un autre éleveur témoigne auprès de Tg3 de sa stupeur : "Je travaille dans les pâturages depuis 45 ans, et je n’ai jamais vu ça." Pour cet homme, l’invasion des sauterelles n’étaient qu’un vague souvenir qu’évoquaient ses aînés au sortir de la guerre.