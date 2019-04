Iran : espoir de renaissance pour le lac d'Ourmia

Aux confins de l'Iran, près de la frontière avec l'Irak, se trouve un désert de sable et de sel. Un endroit qui fut autrefois un lac et pas n'importe lequel, car c'était le plus grand du Moyen-Orient. Il s'agit d'un des plus grands désastres écologiques du 21e siècle. Mais depuis que l'État a rouvert certains barrages qui détournaient les rivières, l'assèchement semble enrayer. Si les efforts continuent, le lac pourrait même se régénérer, mais il faudra des dizaines d'années.



