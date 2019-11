Venise sous les eaux : une "acqua alta" exceptionnelle fait un mort

Venise vit des heures difficiles. Alors que le réchauffement climatique et la montée des eaux font craindre le pire depuis de nombreuses années à la cité des Doges, la ville du nord-est de l’Italie est en train de subir un phénomène exceptionnel. Une marée haute d'une ampleur sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est en effet abattue mardi sur Venise et sa lagune.