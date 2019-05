Jour du dépassement européen : des disparités de taille entre pays riches et pauvres au sein de l'UE

Face à ce constat tous les pays européens ne sont pas égaux et certains arrivent plus rapidement à l'échéance fatidique. La moyenne de l'UE s'établit donc au 10 mai, mais à l'image du Luxembourg, dont le jour du dépassement arrive dès le 16 février, les pays les plus riches sont parmi les moins biens notés. Le Grand-Duché culmine en tête du classement notamment à cause des subventions accordées pour les carburants, l'essence y est très peu chère et les habitants des pays voisins viennent y faire leurs pleins. Petit en taille, le pays a de ce fait une très importante empreinte carbone.