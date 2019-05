Jugés pour avoir décroché un portrait d'Emmanuel Macron : "Ce n'est pas notre rêve d'être hors la loi"

Ce sont 46 garde-à-vue et 39 perquisitions qui ont été effectués à l'encontre des décrocheurs depuis leurs débuts. Évoquant ces moyens policiers et judiciaires mis en oeuvre, Jean-Marie se dit "effaré de voir que l'État met des moyens pour faire autre chose que protéger sa population". Contacté par téléphone, comme sa co-prévenue Anne-Sophie, le maraîcher indique d'ores et déjà que ses avocats plaideront la relaxe lors de l'audience du 28 mai.