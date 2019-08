Kraken : un voilier au service d'une mer propre

Les quarantaines de passagers du voilier Kraken ont entre 18 et 25 ans. Ce sont des jeunes bénévoles qui ont donné un an de leur vie pour dépolluer l'océan. Depuis le début de leur expédition, ils ont déjà ramassé plus de deux tonnes de déchets. Différents types de pollution menacent l'écosystème marin. Ainsi, ils sensibilisent les plaisanciers à protéger le littoral.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.