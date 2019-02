"C'est historique", De Rugy répond à la requête des ONG qui attaquent l'Etat pour "inaction climatique"

Accusation rejetée. Le gouvernement a envoyé sa réponse à la "requête préalable" des ONG qui menacent de le poursuivre pour "inaction climatique" avec le soutien de deux millions de pétitionnaires, a indiqué vendredi le ministère de la Transition écologique. "Vous êtes plus de deux millions à avoir signé la pétition 'l'affaire du siècle'. C'est historique. Je salue cette mobilisation d'une importance inégalée et partage votre impatience, votre aspiration à aller plus vite, plus loin, plus fort pour le climat", écrit François de Rugy dans un courrier joint à la réponse formelle de dix pages. Mais il rejette l'accusation d'inaction.





La Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France avaient adressé le 17 décembre une requête préalable au gouvernement, accusant l'État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Après avoir reçues les quatre ONG jeudi matin à Matignon, le Premier ministre s'était engagé à répondre avant l'échéance de deux mois arrivant à terme dans quelques jours.