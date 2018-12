Climat : l'action en justice contre l'inaction de l'État récolte plus d'un million de signatures en 48h

Leur appel a été entendu. Les quatre associations qui ont entamé mardi 18 décembre un recours en justice contre l'Etat français pour inaction face au changement climatique ont déjà reçu plus d'un million de soutiens de la part des citoyens. Avec cet action en justice, baptisée "l'Affaire du siècle", la fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfram France mettent l'Etat sur le banc des accusés.





"La France est très loin de respecter les engagements qu’elle s’est elle-même fixée", explique Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. La France s'est en effet engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre ou encore à développer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique par le biais de nombreux traités dont l'accord de Paris ou encore le Paquet énergie-climat. Et pourtant, dans les faits, force est de constater que la France fait figure de mauvais élève. Les ONG à l'initiative de l'affaire comptent donc contraindre l'Etat à agir.





Et les citoyens dans tout ça ? "Pour des raisons juridiques et administratives, il fallait que ce soit des ONG comme les nôtres qui formalisent les termes du recours mais nous le faisons au nom des citoyens, c’est d’ailleurs l’objet social de nos organisations", poursuit Cécile Duflot. "C’est pour cela que nous l’avons appelé 'l’Affaire du siècle'. Nous invitons tous les citoyens à soutenir ce recours à l'aide d'un formulaire disponible en ligne."





Mardi, elle espérait "des centaines de milliers voire même des millions" de signatures. Il n'aura finalement fallu que 48 heures pour atteindre le million. "En 2 jours, 1 million de personnes disent que le climat, c’est l’Affaire du Siècle ! C’est historique. La mobilisation continue : tous les citoyens peuvent nous rejoindre et soutenir notre recours contre l’Etat pour inaction climatique", a réagi Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme.