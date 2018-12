Climat : l'action en justice contre l'inaction de l'État dépasse les 1,6 million de signatures, un record

Du jamais vu en France. Les quatre associations qui ont entamé mardi 18 décembre un recours en justice contre l'Etat français pour inaction face au changement climatique ont déjà reçu plus de 1,62 million de soutiens de la part des citoyens - du jamais vu dans l'Hexagone. Avec cet action en justice, baptisée "l'Affaire du siècle", la fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfram France mettent l'Etat sur le banc des accusés.





"La France est très loin de respecter les engagements qu’elle s’est elle-même fixée", explique Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. La France s'est en effet engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre ou encore à développer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique par le biais de nombreux traités dont l'accord de Paris ou encore le Paquet énergie-climat. Et pourtant, dans les faits, force est de constater que la France fait figure de mauvais élève. Les ONG à l'initiative de l'affaire comptent donc contraindre l'Etat à agir.