Le bio en plein boom en France, 10% des agriculteurs se sont convertis

Le bio séduit de plus en plus de consommateurs, et de plus en plus d'agriculteurs. Selon l'Agence bio, l'année 2018 a été une année record pour la production agricole bio, avec 5000 nouvelles exploitations créées. Avec deux millions d'hectares cultivés en bio l'an dernier en France, il y a vraiment "un cap franchi" côté production, "en ligne avec l'objectif de parvenir à 15% de la surface agricole en bio fin 2022", a déclaré Florent Guhl, directeur de l'Agence Bio, organisme public qui suit l'évolution du bio en France.





Au total, "14% de l'emploi agricole est en bio" a-t-il ajouté, soulignant "un effet emploi très significatif des fermes bio". Les nouveautés de 2018 portent surtout sur les céréales, oléagineux et légumes secs qui rattrapent leur retard, avec un bond de 31% de ces surfaces agricoles en bio, à 513.000 hectares, indique l'Agence Bio mardi dans son bilan annuel.