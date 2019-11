L'alimentation de 90% de la population mondiale sera affectée par le changement climatique d'ici 2100

Publiés le 27 novembre dans la revue Science Advances, l'étude a étudié l’évolution de la productivité de l’agriculture (maïs, riz, soja et blé) dans 240 pays ou territoires, ainsi que celle de la productivité de la pêche commerciale dans 140 d'entre eux. Leur dépendance vis-à-vis de ces secteurs d'activité, leur degré de vulnérabilité au changement climatique ainsi que leur capacité de réaction a été prise en compte afin de dégager, in fine, les gagnants et les perdants des évolutions à venir.

Sécheresses, inondations, tempêtes, hausse des températures, migration d'espèces... Le changement climatique que la planète connaît en ce moment même perturbe largement son écosystème. De sorte que, selon les travaux d'une équipe de chercheurs du CNRS et des universités d’Hawaï, de Colombie-Britannique et de Lancaster, environ 7,2 milliards de personnes pourraient être exposés d'ici 2100 à des baisses de productivité conjointes de l'agriculture et de la pêche. Autrement dit, l'alimentation de 90% de la population pourrait être affectée d'ici la fin du siècle.

D'après les projections climatiques à venir, les zones tropicales, en particulier en Amérique latine, en Afrique centrale et méridionale et en Asie du Sud-Est, devraient être fortement touchées par une baisse de la productivité agricole et de la pêche. De façon générale très dépendante de l'agriculture et de la pêche pour l'emploi, la sécurité alimentaire et les revenus, ces territoires se classent parmi les grands "perdants" du changement climatique.

À l'inverse, les pays situés dans les hautes latitudes, en Europe et en Amérique du Nord par exemple, devraient être touchés dans une moindre mesure, la dépendance à la nourriture produite ou pêchée sur le territoire national est plus faible. Les conditions climatiques futures devraient donc moins affecter l'alimentation, le nombre d'emplois ou les gains liés à ces secteurs. Des gains de productivité, à la fois l'agriculture et la pêche, ne devraient en revanche concerner que 3% de la population mondiale, essentiellement en Russie et au Canada notent les auteurs de l'étude.