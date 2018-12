L'Américain Colin O'Brady est le premier à traverser l'Antarctique en solo et sans assistance

D'autres avant lui sont morts ou ont fait demi-tour. Colin O'Brady, un Américain, est le premier à avoir réussi l'exploit de traverser l'Antarctique en solo et sans assistance, soit 1.600 kilomètres en 54 jours. Fier, heureux - et un brin fatigué -, l'ancien triathlète professionnel de 33 ans a exulté sur son compte Instagram : "Je suis parvenu à mon objectif : devenir la première personne de l'histoire à traverser le continent Antarctique d'une côte à l'autre, en solo, sans assistance et sans aide."





Pour ajouter un exploit à ce qui en était déjà un, il a parcouru les 125 derniers kilomètres d'une traite. Après trente-deux heures sans dormir, il est arrivé ce mercredi 26 décembre à destination. Pendant toute son aventure, qui l'a fait traverser l'Antarctique du nord au sud, il était traqué par GPS et les détails de son aventure ont été publiés chaque jour sur son site, colinobrady.com. Equipé de skis de fond, il a tiré sa pulka -une sorte de traîneau transportant toutes ses provisions et son matériel-. Elle pesait, tout compris, 180 kilos.