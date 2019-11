L'Assemblée revient sur son vote controversé et exclut à nouveau l'huile de palme des biocarburants

Le gouvernement a ainsi été déjugé par sa propre majorité vendredi soir. Pour la députée LREM Emilie Cariou, il est "hors de question qu'on revienne sur ce qu'on a voté l'année dernière". L'ex-ministre de l'Environnement Delphine Batho, désormais députée non-inscrite, estime que "cette niche fiscale est complice d'un écocide, on ne peut pas soutenir ça". Cette dernière dénonce l'utilisation massive d'huile de palme dans l'industrie, les carburants ou les cosmétiques, en raison de la déforestation que son exploitation provoque dans certains pays. Cette exploitation, selon les écologistes, menace également la biodiversité des forêts tropicales mondiales et certaines espèces comme les orangs-outans.

Le vote controversé de jeudi avait été interprété par les écologistes comme le résultat d'un "lobbying éhonté" de Total, qui a démarré début juillet l'exploitation d'une raffinerie d'agrocarburants à La Mède, près de Marseille. Après que les députés ont exclu une première fois l'huile de palme de la liste des biocarburants en 2018, Total avait tenté un recours mais le Conseil constitutionnel avait débouté le groupe pétrolier, jugeant que le Parlement pouvait supprimer cet avantage fiscal.

L'amendement voté jeudi a d'ailleurs été cosigné par des élus Modem, LREM et LR des Bouches-du-Rhône. L'un d'eux, Mohamed Laqhila (MoDem), a de nouveau appelé vendredi à "ne pas mettre en péril notre industrie" face à la concurrence étrangère et "ne pas être plus royalistes que le roi". Le président de la Commission des affaires économiques Roland Lescure (LREM) note quant à lui que "Patrick Pouyanné, PDG de Total, a souligné que la puissance publique avait été incohérente en soutenant la transformation de l'usine de La Mède en bioraffinerie et en réclamant des investissements de 200 ou 300 millions d'euros, il y a quelques années, pour ensuite renoncer à un soutien".

Le site de Total, qui emploie 250 personnes, est censé traiter 650.000 tonnes d'huiles et de graisses par an et de s'approvisionner en huile de palme "durable et certifiée" à hauteur de 300.000 tonnes au maximum, selon le groupe pétrolier. En octobre, Patrick Pouyanné avait demandé "à être au même niveau de compétition que nos concurrents européens qui, contrairement à nous, bénéficient d'un avantage fiscal jusqu'en 2030". Pour l'association France nature Environnement (FNE), comme pour le rapporteur général Joël Giraud (LREM), il s'agit d'un "chantage à l'emploi" de la part de Total.