L'Australie vue du ciel dévorée par les flammes : une création 3D et non une image satellite

Cette image est en réalité une création d'Anthony Hearsey, un photographe et motion designer basé à Brisbane en Australie. Comme il l'explique sur son compte Instagram, le jeune homme s'est bien appuyé sur les données de la NASA, plus spécifiquement sur le site FIRMS, spécialisé sur l'étude des incendies dans le monde.

Plus qu'une représentation fidèle, il s'agit d'une modélisation montrant l'agrégation des incendies survenus entre le 5 décembre et le 5 janvier, soit sur un mois. "Ce sont toutes les zones qui ont été touchées par des feux de bush", indique-t-il. Et de préciser : "L'échelle est un peu exagérée à cause du rendu de la brillance. Il faut aussi noter que certaines zones ne brûlent plus", aujourd'hui.