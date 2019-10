L’état de l’environnement français dans le rouge, selon un rapport officiel

CLIMAT- Le "rapport sur l’environnement en France" du ministère de la Transition écologique et solidaire dresse un bilan "contrasté" jeudi 24 octobre. Si des améliorations sont notables sur certains domaines, l’état de l’environnement reste préoccupant.

Cette empreinte carbone s’inscrit dans le contexte du réchauffement de la planète, dont les impacts sont visibles. Canicules, sécheresses, inondations ou feux de forêt sont de plus en en plus fréquents, alors que l’année 2018 a été la plus chaude jamais enregistrée.

Sur les quelques 10 000 espèces évaluées dans le rapport, 18% sont éteintes ou menacées d’extinction. Une situation "préoccupante" pour les experts, qui concerne les écosystèmes terrestres, aquatiques et marins français.

Ainsi, malgré l’extension des mécanismes de protection des espaces naturels et des espèces, seuls 20 % des habitats identifiés par l’UE comme nécessitant une protection sont dans un état de conservation "satisfaisant". Résultat : les populations d’insectes et d’oiseaux chutent et la qualité des sols s’appauvrit. Une situation liée notamment à l'artificialisation des sols, à la perte des habitats et aux pratiques agricoles.