L’inquiétante diminution de la taille des sardines

L'Ifremer effectue chaque année des prélèvements pour analyser la taille et la qualité des sardines. Triste constat : la taille moyenne des sardines de Méditerranée est passée de 13 à 10 cm pour un poids divisé par trois ces dernières années. Ces poissons sont trop petits pour être commercialisés auprès des conserveries et les acheteurs les boudent de plus en plus sur les marchés. Le constat est le même dans le Golfe de Gascogne où la taille moyenne de ces poissons est passée de 18 à 14 centimètres avec un poids divisé par deux.

Résultat, les poissons pêchés sont "trop petits pour être commercialisés" auprès des conserveries, a relevé Martin Huret, biologiste à l'institut. La pêche de sardines en Méditerranée est ainsi passée de 20.000 tonnes en 2008 à 2.000 tonnes actuellement.

Les chercheurs ont écarté les effets de la pêche, des maladies ou des prédateurs et étudient ceux du réchauffement, notamment sur le plancton dont se nourrissent ces poissons et qui a diminué en abondance et en taille.