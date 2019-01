La biodiversité s'effondre aussi en France : 26% des espèces sont menacées ou éteintes sur le territoire

Grenouille des champs, tortue d'Hermann, bouquetin ibérique, cachalot, bécassine des marais, lynx boréal, gypaète barbu (en photo en tête d'article), sont autant d'espèces menacées de disparition sur le territoire français. Près d'un quart des oiseaux "communs spécialistes", qui vivent dans un endroit spécifique, ont disparu entre 1989 et 2017. Et un tiers des espèces de mammifères terrestres et marins, comme le putois d'Europe ou le phoque veau marin, sont aujourd'hui menacées d'extinction en métropole, contre un quart en 2009.





Ce déclin de la biodiversité tient "principalement aux pressions exercées par les activités humaines", indique le rapport. Ces activités humaines conduisent à une artificialisation des sols de 65 000 hectares par an en moyenne entre 2006 et 2015. Bâtiments, routes, parkings, sites industriels divers : environ 10% du territoire de métropole est désormais artificialisé, soit 5 millions d'hectares.