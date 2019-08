La canicule n'a pas disparu : elle est en train de faire fondre le Groenland avec une intensité record

Pour l'instant, la fonte de 2019 a causé une augmentation du niveau des mers de 0,65 mm, selon le climatologue, qui ajoute que de telles anomalies étaient prévues pour 2050... avec le scénario le plus pessimiste du Giec.





En revanche, l'étendue de la zone de fonte n'a pas encore dépassé le record de 2012, même si elle s'en approche dangereusement, avec plus de 60% de la surface de la calotte glaciaire groenlandaise touchée par la fonte (contre plus de 70% en 2012). Précision importante : ce pourcentage ne correspond pas à la quantité de glace fondue, mais bien à la surface concernée par la fonte. La calotte glaciaire est en effet épaisse de plusieurs kilomètres en moyenne et, même à ce rythme très inquiétant, la fonte du Groenland prendrait plusieurs siècles (et ferait monter de 7 mètres le niveau des océans, noyant des régions entières).