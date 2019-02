La "circulation différenciée" a-t-elle vraiment un impact sur la pollution ?

Pour obtenir des résultats un peu plus précis, il faut se pencher sur une publication d'Airparif datant de mai 2014, dressant le bilan de l'épisode de pollution et de circulation alternée de mars 2014. Attention, nous parlons ici de circulation alternée et non pas différenciée, comme ce mercredi 27 février. La première permet aux voitures aux plaques paires de circuler en alternance avec les voitures aux plaques impaires, quand la seconde n'autorise que les véhicules bénéficiant de vignette Crit'Air 1, 2 et 3 à pénétrer dans le périmètre défini.





Selon cette note d'Airparif, l’instauration de la circulation entre le lundi 10 mars et le lundi 17 mars 2014 avait conduit à une baisse moyenne de trafic de 18% à Paris et de 13% en petite couronne. En moyenne sur la durée de la circulation alternée (5h30-24h) le lundi 17 mars, la mesure a contribué à la baisse de 15% des émissions liées au trafic routier en particules PM10 et de 20% des émissions d’oxydes d’azote. Le 17 mars, en situation éloignée des axes routiers, une amélioration de presque 2% de particules PM10 a pu être constatée. C’est à proximité des axes routiers, notamment du boulevard périphérique, que la circulation alternée a eu les meilleurs effets. Pour les particules PM10, la diminution induite par la mise en place de la mesure est estimée à plus de 6%. En ce qui concerne les émissions de dioxyde d’azote, les résultats sont encore plus importants, avec une baisse moyenne de 10% sur l’ensemble du périphérique.





Sur la journée du 10 mars, Airparif a analysé un effet contrasté suivant les périodes de la journée. La baisse sur les émissions durant les heures de pointe du soir a été plus importante que pour celles du matin. Pour les particules PM10, la baisse des émissions est estimée à -3% sur les heures de pointe de matin et -19% sur celles du soir et -9% et -23% pour les émissions d’oxyde d’azote.