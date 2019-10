La Convention citoyenne pour le climat pointe la "culture de consommation" et le "manque de courage de l'État"

ASSEMBLÉE - Après un premier weekend de travail, le Convention citoyenne pour le climat livre ses premiers messages et désigne les principaux points de blocage pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le premier de ces "messages clés", c'est "l'urgence d'agir". "La planète est en danger et des changements collectifs et individuels (mode de vie, consommation) sont nécessaires, et vite ! (peut-être même devons-nous aller au-delà de

40% de réduction des GES)", indique le texte. Les 150 "citoyens-membres" tiennent malgré tout à "nuancer l'urgence de la situation et son importance avec la culpabilisation et la responsabilisation de chaque citoyen.ne pour agir".

Responsabiliser sans culpabiliser, c'est le fil conducteur de cette première prise de position de la convention, qui dit vouloir "être attentive à la corrélation entre justice sociale et climat dans les mesures que nous proposerons, tant au niveau économique, que territorial, familial, professionnel…".

À plusieurs reprises, ce premier document évoque "l'ambition" des membres de la Convention et la volonté de "proposer des mesures fortes" pour "prendre tout le monde en compte", à savoir "vous, nous, et les générations futures". Évoquant un "exercice démocratique inédit", ils s'adressent directement à la population française, appelant celle-ci à participer ("Aidez-nous !"), et à croire en la volonté des 150 citoyens : "Faites-nous confiance ! Nous avons été tiré.e.s au sort, la diversité des personnes est fabuleuse ! Les personnes sont volontaires dans la tâche et ne se laissent pas influencer."