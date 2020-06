Inscrire la protection de l’environnement dans la Constitution, ça servirait à quoi ?

Dimanche 21 juin, la Convention citoyenne pour le climat a achevé ses travaux de près de neuf mois et a transmis un rapport fort de 149 propositions, destinées à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d’ici dix ans. Ses 150 membres ont décidé à la majorité que trois de leurs propositions pourraient être soumises à la consultation des Français, si Emmanuel Macron venait à donner son feu vert le 29 juin. L’une vise à faire reconnaître le crime d’écocide en droit français, les deux autres portent sur une révision constitutionnelle, qui était d'ailleurs dans les tiroirs de la réforme constitutionnelle voulue par l'exécutif.

En effet, la Convention souhaite modifier la Constitution de 1958. Soit en ajoutant au préambule un alinéa affirmant que "la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’humanité", soit en intégrant à l’article 1er un troisième alinéa : "La République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique". En d’autres termes, elle veut ainsi consacrer le principe de protection de l’environnement dans la Constitution et "renforcer la responsabilité de la France en matière environnementale".

Véronique Champeil-Desplats, spécialiste de droit constitutionnel à l’université Paris-Ouest Nanterre et directrice du CREDOF (Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux), explique à LCI que ces deux options, modification du préambule ou ajout d'un alinéa à l'article 1er, ne font pas de grandes différences : "Tout ce qui est inclus et écrit dans la Constitution a une valeur constitutionnelle".