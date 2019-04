"On n'a plus le choix" : pour le climat, une opération massive de désobéissance civile cible La Défense

Un peu plus loin, Sarah de la "team medic" accepte de nous en dire plus. "En confirmant notre mobilisation, on a du remplir un questionnaire en ligne en indiquant ce que l'on souhaitait et ce que l'on était prêt à faire". Sa profession de sage-femme l'a naturellement amenée à rejoindre l'équipe médicale. "Mais les groupes n'ont vraiment été formés qu'hier", ajoute-t-elle.





Devant l'entrée d'EDF, Sybille, 76 printemps et un large sourire aux lèvres, a opté pour un poste "relativement tranquille" : peacekeeper. Son rôle a été de prévenir la sécurité du site de l'action à venir, puis de se mettre en retrait pour discuter avec les passants et distribuer des tracts. "Le vigile a été charmant, tout comme les policiers d'ailleurs. C'est tout de même une cause qui fait adhérer la majorité des Français." Elle non plus ne savait pas où, ni quand exactement la mobilisation allait commencer. "Ni-même d'ailleurs quand elle va finir", s'amuse-t-elle. "Des sessions étaient organisées hier pour accueillir les 2000 militants, avec différents créneaux de 6h du matin à 23h le soir." Sybille s'était inscrite au créneau de 14h et n'a choisi qu'à ce moment-là le rôle qu'elle allait jouer.