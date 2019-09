La déforestation de l'Amazonie au Brésil a presque doublé en un an

ENVIRONNEMENT - Au Brésil, la déforestation de l'Amazonie est passée de 3.336,7 km² supplémentaires entre janvier et août 2018 à 6.404,4 km² entre janvier et août 2019, selon des données provisoires. Pour le seul mois d'août, les chiffres ont triplé, après avoir quadruplé pour le mois de juillet.

La déforestation de l'Amazonie au Brésil a quasiment doublé entre janvier et août 2019 et la même période de 2018, selon des données officielles provisoires fournies dimanche par le système DETER d'alertes satellitaires de l'Institut national pour les investigations spatiales (INPE). Sur les huit premiers mois de 2018, la déforestation touchait 3.336,7 km² supplémentaires, contre 6.404,4 km² supplémentaires sur les huit premiers mois de 2019. Soit une augmentation de 91,9%.

Les chiffres concernant les seuls mois de juillet et août sont encore plus élevés. En août 2019, 1.700,8 km² ont disparu, trois fois plus qu'en août 2018 (526,5 km²). Pour le mois de juillet, la déforestation a quadruplé entre 2018 et 2019. Les quatre derniers mois montrent un emballement du phénomène, avec 738,2 km² en mai, 936,3 km² en juin, 2.255,4 km² en juillet et, donc, 1.700,8 km² en août.