La déforestation de l’Amazonie s’est-elle accélérée depuis l'arrivée de Bolsonaro ?

En 2018, la forêt amazonienne a perdu 7 536 km2 de sa surface. Une hausse de 13 % sur un an, soit la pire augmentation de ces dix dernières années. La lueur d’espoir des années 2010 est désormais loin. Entre 2004 et 2012, la déforestation avait drastiquement baissé sous la présidence Lula, où des lois punissant le déboisement sauvage avaient été adoptées. "Mais aucune peine n’était appliquée et les lobbies se sont vite rendus compte qu’ils pouvaient agir en toute impunité", d’après Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS. En 2012, la forêt amazonienne a connu son plus bas de niveau de déforestation, avec "seulement" 4 571 km2 de surface perdue. Depuis cette date, le déboisement ne fait qu’augmenter. Et les derniers chiffres mensuels publiés par le directeur de l’INPE sont stupéfiants : 739 km2 de boiseries détruites en mai dernier (en hausse de 34 % par rapport à mai 2018), 920 km2 en juin (+ 88 %) et 1 864 km2 au mois de juillet (+ 212 %).