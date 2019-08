La France a-t-elle vraiment "l'agriculture la plus durable du monde", comme l'assure un responsable des Jeunes agriculteurs ?

Baptiste Gatouillat évoque l’indice de durabilité alimentaire ou FSI (Food Sustainability Index) que publie chaque année le magazine britannique "The Economist". Cette étude comparative est élaborée par des chercheurs, des économistes et des journalistes et est reconnue par de nombreuses institutions dont l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), une institution des Nations Unies.





La France arrive effectivement en tête du classement depuis trois ans, soit depuis la création de cet indice, mais comme son nom l'indique, il s'agit de durabilité alimentaire, et non agricole. Le score attribué à chacun des pays repose sur une quarantaine de critères répartis en trois catégories : le gaspillage alimentaire, la gestion des problématiques nutritionnelles et enfin la durabilité des méthodes agricoles. Chacune de ces catégories a un poids équivalent dans le calcul de l’indice agrégé.





L'indice 2018 compare 67 pays, représentant, à eux seuls, plus de 80% de la population et 90% du PIB mondial. Si la France enregistre le meilleur score, c'est surtout, et avant tout, pour ses bons résultats dans le domaine du gaspillage alimentaire. "Dans un monde où un tiers des aliments produits est jeté, la France est à l’avant-garde des politiques de lutte contre le gaspillage" indique Martin Koehring, l'un des auteurs de l'étude. Sont notamment félicités, la loi anti-gaspillage alimentaire mise en place en février 2016 et qui oblige les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus alimentaires à des associations partenaires, mais aussi l'obligation faite aux restaurateurs d'ici le 1er juillet 2021 de proposer des "doggy-bags" à leurs clients pour emporter les restes de leur repas.





Dans la catégorie "agriculture durable", la France chute à la ... 21ème place, juste après le Rwanda et devant Malte. Dans cette catégorie, ce sont l'Autriche, le Danemark et Israël qui se démarquent. Si l'on regarde en détail les notes pour chaque critère, l'Hexagone gagne des points grâce aux faibles émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, au bien-être animal ou encore à la pêche durable. Elle passe dans le rouge en ce qui concerne l’impact du négoce international, la productivité et la gestion de l’eau. L'impact environnemental de l'agriculture sur les terres ou la diversité du système agricole enregistrent quant à eux des notes assez moyennes.